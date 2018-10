In Groningen gaat woensdag festival Let’s Gro van start. Vier dagen lang praten stadjers en deskundigen over het Groningen van morgen. Er zijn lezingen, films, feesten, proeverijen, debatten en meer. Lees hier een selectie van de leukste evenementen tijdens Let’s Gro.

Museum of the Moon - Waagplein

De maan komt dichterbij dan ooit tijdens Let’s Gro. In samenwerking met CBK Groningen hangt op het Waagplein 'Museum of the Moon' van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Zijn reizende installatie is een levensgrote maan met een diameter van 7 meter.

De maan is van binnen verlicht. Iedere centimeter is in het echt 5 kilometer. De maan is gratis toegankelijk, vooraf aanmelden is niet nodig.

Is geluk meetbaar? - Grand Theatre

Engbert Breuker presenteert deze middag over de meetbaarheid van geluk. Hoe kun je in de stad Groningen de kans op geluk bij bewoners vergroten.

Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig.

De Koude Kermis - Grote Markt

Suikerspinnen in alle E-nummers, een VR- experience op een kiddy-ride en een grijpmachine met door Nederlandse oma’s gebreide katjes; het is er allemaal op de Koude Kermis op de Grote Markt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meik Wiking - Grote Markt

In 2016 werd de 'Hygge' bekend, de Deense mentaliteit voor het leven. Denemarken is een van de meest gelukkige landen van de wereld. Meik Wiking, directeur van het Happiness Research Institute in Kopenhagen, heeft er het bestsellende boek over geschreven. Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig.

Ritje voor jou - Binnenstad Groningen

Gedurende Let's Gro rijdt de pendelbus de 'Pointeroute'. Elk heel uur vertrekt de pendelbus vanaf de roze schep op de Grote Markt, langs lopende projecten in de binnenstad van Groningen. Projectleiders rijden mee om een toelichting te geven. De ritjes zijn gratis, en aanmelden is niet nodig.

Bekijk het volledige programma op www.letsgro.nl. De selectie is samengesteld door Marketing Groningen.