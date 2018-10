De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Haren en Ten Boer is sinds woensdag online. Deze online stemhulp helpt kiezers erachter te komen welke politieke partij het beste bij hen past.

De StemWijzer bestaat uit 28 stellingen waar de kiezer het eens of mee oneens kan zijn. Daarbij gaat het om vragen of het grofvuil weer gratis moet worden opgehaald of dat er een verbod moet komen op raamprostitutie. Na de kleine dertig vragen wordt duidelijk welke van de dertien politieke partijen het beste bij de kiezer past.

Top 5 verkiezingsthema’s

Een belangrijke plek in deze StemWijzer hebben onderwerpen die de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer zelf hebben aangegeven. Een enquête onder de inwoners leverde een top 5 verkiezingsthema’s op, namelijk groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval.

In 2014 werd de Groningse StemWijzer bijna 73.000 keer gebruikt. Dat is vaker dan bijvoorbeeld in Rotterdam dat driemaal zo veel inwoners heeft.

Begin november krijgen de kiesgerechtigden een stempas toegestuurd. Daar zit een brief van de drie burgemeesters van Groningen, Haren en Ten Boer bij die adviseren om te gaan stemmen.

De StemWijzer is te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen en op groningen.stemwijzer.nl.