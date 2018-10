Groningen Weekend in Groningen: Brocantefair, Freek en Hella de Jonge en Cinekid Dit weekend is je laatste kans om langs te gaan bij Freek en Hella de Jonge in het Groninger Museum. Maar er is nog veel meer te doen in Groningen: zo is er in de Martinikerk een Brocantefair en is het Groninger Forum het decor van Cinekid.