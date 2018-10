Groningen Miljoenen LEGO-blokjes, dino's spotten en meer herfstvakantietips Vanaf vrijdag 19 oktober is het herfstvakantie in de regio's Midden en Noord. Een overzicht van wat er zoal te beleven is in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en het noordelijke deel van Gelderland.