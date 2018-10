Het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen is afgelopen jaar gedaald met 27 procent. Daarmee is de daling sterker dan de landelijke daling, die gemiddeld 22 procent bedraagt.



Er is al langere tijd een tendens dat het aantal WW-uitkeringen afneemt. Ook in september was er sprake van een daling: in vergelijking met de maand augustus ging het om een daling van 2,3 procent. Groningen telde daarmee in september 9212 mensen met een WW-uitkering.

In vrijwel alle sectoren is er sprake van een daling, zegt het UWV. De grootste afname is er in bouw, met een daling van 10,2 procent. Een toename van het aantal WW-uitkeringen is zichtbaar in onderwijs en horeca.