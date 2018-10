De Britse nieuwssite Independent is lovend over Groningen. “Een onder-de-radar juweeltje in Nederland”, zo luidt de kop van een stadsgids over Groningen.

“Waar Amsterdam wordt overspoeld door toeristen, zoeken reizigers nu naar andere plekken voor een citytrip. Groningen is klaar om in de spotlight te stappen.”

Groningen wordt neergezet als grootste stad in het Noorden, die beroemd is om z’n fietscultuur. “Maar deze kleine universiteitsstad heeft ook mooie grachten, historische gebouwen en de jongste bevolking van het land”, aldus Independent.

Martinitoren

Toeristen worden getipt om de stad op de fiets te herkennen, een kijkje te nemen in de Prinsentuin, de Martinitoren te beklimmen en door het Noorderplantsoen te wandelen. Ook geven ze tips om te overnachten. Hotel Miss Blanche, Hotel Corps de Garde en het Prinsenhof Hotel worden daarin uitgelicht.

Eet een stroopwafel

Ook voor een hap eten kun je volgens Independent in Groningen je geluk op. “Eet een stroopwafel op de markt bij Stropiewafel”, aldus de krant. Ook Bakkerij Blanche, de Frietwinkel en het Pannekoekenschip worden getipt. Een drankje kun je goed doen bij Mout en Black and Bloom. De Kaaskop en De Zwerver zijn de winkeltips.

The Independent was het jongste dagblad in Groot-Brittannië. Het blad werd op tabloidformaat uitgegeven en had ongeveer een half miljoen lezers. Eind maart 2016 rolden de laatste papieren edities van de persen, maar nu bouwt het gestaag aan een groot online platform.

Het hele artikel over Groningen is hier te lezen. ​