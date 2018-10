Groningen Weekendtips: André Kuipers, piepschuimparty en vlooienmarkt Jong én oud kunnen komend weekend hun hart ophalen in Groningen. Astronaut André Kuipers lanceert waterraketten, en in het centrum is er zondag een Designroute, met ludieke piepschuimparty. Ook Donar speelt dit weekend, en jonge natuurliefhebbers kunnen op stap met een rugzak vol opdrachten.