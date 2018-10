Internationale eerstejaars studenten die nog steeds geen kamer hebben gevonden, maken weinig gebruik van de noodopvang aan de Metaallaan en van een slaapschip in Groningen.

Het slaapschip en de noodopvang zijn nog lang niet vol: er zijn in beide voorzieningen samen nog 130 plekken vrij, zo meldt het Dagblad van het Noorden woensdag. Een deel van de eerstejaars heeft dankzij ‘couch-surfing’ wel een tijdelijke slaapplek gevonden bij medestudenten of inwoners van Groningen. Er zijn nog zo’n 250 internationale studenten dringend op zoek naar een kamer.

Zo’n 170 studenten hebben volgens het Dagblad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk te slapen bij Groningers die een slaapplek over hebben. Dit zogenoemde ‘couch-surfing’ project is een initiatief van studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG).

Noodopvang

De Hongaar Géza Kovács-Dobák laat tegenover het Dagblad weten dat het couch-surfen een ideale manier is om nieuwe mensen te leren kennen. Hij had eerst een week in de noodopvang geslapen, maar dat voelde voor hem alsof hij een vluchteling was. “Je wilt graag contacten leggen en vrienden maken in een nieuwe stad”, zegt hij. De Hongaar sliep eerst bij medestudenten, en heeft nu via een clubgenoot een kamer gevonden.

Overigens is niet íedereen enthousiast over het couch-surfen, en zijn inmiddels ook buitenlandse studenten teleurgesteld over de kamernood vertrokken uit Groningen.

De kwestie van de kamernood onder buitenlandse én Nederlandse studenten komt woensdag overigens aan de orde tijdens een hoorzitting van de Groningse gemeenteraad.