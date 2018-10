Miljoenensubsidie voor aardgasvrij maken Paddepoel-Noord en Selwerd

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte dinsdag, tijdens een werkbezoek in Assen, bekend dat de gemeente subsidie krijgt om dat te realiseren.

In Paddepoel-Noord en Selwerd zijn de bewoners en gemeente al langer in gesprek over de mogelijkheden om van aardgas over te stappen op een duurzame vorm van energie. Zo wordt er komende jaren in beide wijken een buurtwarmtenet aangelegd en in Paddepoel werken de Groninger energiecoöperatie Grunneger Power en stichting Paddepoel Energiek samen met bewoners aan de opzet van een buurtwarmtecoöperatie.

In de wijken staan in totaal ongeveer negenduizend woningen, waarvan ruim duizend particuliere woningen voor de subsidie in aanmerking komen.

Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid, noemt de subsidie "een belangrijke bijdrage voor de energietransitie in deze wijken".