Justitie heeft maandag een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist tegen een politieagente die in april vorig jaar viermaal schoot op een scooterrijder in Groningen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er sprake van een poging tot doodslag.

De agente vertelde in de rechtbank in Groningen dat ze ervan overtuigd was dat de scooterrijder werd gezocht en gevaarlijk was. Hij voldeed aan het signalement van een man die dezelfde dag zijn ouders had bedreigd met pistolen. De man zou gewapend rondrijden op een rode scooter zonder kenteken.

De politieagente loste de schoten bij een kruising in de wijk Hoogkerk. Een rode scooter kwam met hoge snelheid op haar af en de bestuurder reageerde niet op stopsignalen. Zij richtte op de banden en miste.

De man bleek later onschuldig te zijn. Volgens het OM was het signalement te vaag en heeft de agente gehandeld op basis van aannames.