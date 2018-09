RUG geklommen op lijst van topuniversiteiten

De Rijksuniversiteit Groningen staat dit jaar op plaats 79 in de Times Higher Education (THE) Ranking. Dat is vier plaatsen hoger dan vorig jaar, toen de RUG op plek 83 stond.

De RUG staat dit jaar met zeven andere Nederlandse universiteiten in de top 100. In 2015 behaalde de RUG de hoogste positie tot dusver in de THE: 74.

In augustus werd al bekend dat de RUG in de Shanghai Ranking (ARWU) zeven plaatsen was gedaald naar plaats 66. In de QS ranking staat de RUG op plaats 120.

De RUG laat weten er trots op te zijn om tot de mondiale top te behoren met een top 100-klassering in onder andere de 'Shanghai' ARWU ranking en de THE World University Rankings.