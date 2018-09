Brand in transformatorhuisje Peizerweg onder controle

Dat meldt brandweer Groningen op Twitter.

De melding van het vuur werd rond 4.45 uur gedaan. Het was op dat tijdstip nog niet bekend of er personen in het zogeheten huisje aanwezig waren, om die reden werd er opgeschaald naar een middelbrand.

Nadat de brandweer ter plaatse was, bleek dat niemand bij het vuur in de buurt was. Het transformatorhuisje werd vervolgens spanningsloos gemaakt, waarna de brandweer is overgegaan op blussen.

Rond 5.00 uur was het vuur onder controle. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.