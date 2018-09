Groningen Standbeeld Peerd van Ome Loeks weggehaald door onderhoudsbedrijf Het verdwenen standbeeld Peerd van Ome Loeks is weggehaald door een onderhoudsbedrijf vanwege "een ludieke actie". Het Groningse standbeeld verdween in de nacht van zondag op maandag. De gemeente tastte in het duister over de reden waarom het beroemde standbeeld niet meer op zijn sokkel stond.