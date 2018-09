Zeven verdachten opgepakt in actieweek hennep in provincie Groningen

De politie controleerde van maandag tot en met donderdag 55 panden in de provincie, meldt de politie aan NU.nl.

Bij veertien van die controles werden hennepkwekerijen aangetroffen. Op alle locaties waar hennepkwekerijen werden aangetroffen, was ook sprake van diefstal van stroom en brandgevaar.

Agenten gingen tijdens de actie in gesprek met de mensen die in de panden aanwezig waren. Voor een paar locaties werd een huiszoekingsbevel gevraagd aan de officier van justitie. De officier heeft dat verzoek in een aantal gevallen afgewezen, wegens gebrek aan bewijs.

De actie aanpak hennep werd gehouden in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. In de drie provincies werden 112 adressen bezocht. In 31 panden van die panden werden in totaal 3.500 hennepplanten aangetroffen. De politie hield zeventien verdachten aan.