OM eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor schietpartij Groningen

Het slachtoffer, een 21-jarige student, fietste in de vroege ochtend van 15 oktober 2017 door de stad. Op de Korreweg werd hij door enkele onbekende mannen staande gehouden en mishandeld nadat ze hem vroegen of hij iets wilde drinken. Daarna zou verdachte Aziz A. hem met een revolver hebben beschoten.

Het slachtoffer probeerde weg te rennen en werd in de rug getroffen. Hierdoor raakte hij blijvend verlamd en is hij in een rolstoel komen te zitten. "Een koele, berekende actie" aldus het OM, dat spreekt van een duidelijke poging tot moord.

De 21-jarige A. uit Groningen hield zich lange tijd verborgen, onder meer in een studentenflat. Hij werd 6 november opgepakt en wilde sindsdien niet verklaren. Ook in de rechtbank beroept A. zich constant op zijn zwijgrecht.

Hij stond donderdag in een volle rechtszaal ook terecht voor het bedreigen van zijn ex-vriendin, wapenbezit en een ramkraak op een telefoonwinkel. Vier mannen die bij de schietpartij waren of A. na het incident onderdak boden, komen vrijdag voor de rechter.

Medeverdachte staat terecht voor beïnvloeding getuige

De rechtbank van Groningen heeft donderdag een medeverdachte in deze zaak veroordeeld tot twaalf maanden celstraf en een boete van 1.500 euro.

Deze verdachte heeft een getuige in de zaak benaderd en geprobeerd hem te dwingen zijn verklaring over A. te veranderen. Hierbij heeft de verdachte ook met geweld geprobeerd geld af te persen van de getuige. Dit geld was bedoeld om het levensonderhoud en de advocaatkosten van A. te financieren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!