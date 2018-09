Groningen wil rookvrije zones rondom gebouwen

Het gaat dan alleen om rookvrije zones rondom openbare gebouwen zoals theaters, ziekenhuizen, maar ook speeltuinen, zo meldt RTV Noord.

Een bedrijf of organisatie mag zelf bepalen of ze het eigen terrein rookvrij maken, maar buiten het eigen terrein is het openbare grond waar een organisatie dus niets meer over te zeggen heeft. In het voorstel van het college kan dan ook dit terrein als rookvrije zone worden aangewezen. Rokers die daar dan nog een sigaret opsteken, zijn in overtreding en lopen dus kans op een boete.

Er zijn volgens de gemeente al dertig organisaties die de openbare ruimte rondom hun gebouw rookvrij willen maken.

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Als de raad binnenkort instemt is Groningen de eerste Nederlandse gemeente waar roken op straat verboden is.