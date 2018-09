Snelle doorfietsroute geopend tussen Ten Boer en Groningen

De speciale fietsroute werd geopend door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, de stad-Groninger wethouder Paul de Rook en Frank de Vries, burgemeester van Ten Boer.

De fietsroute tussen Ten Boer en de Steentilbrug in de stad heet voortaan doorfietsroute en is herkenbaar aan de speciale borden langs het fietspad en routeaanwijzingen op het wegdek. De provincie hoopt daarmee bekendheid te krijgen voor de nieuwe route.

Doorfietsroute

Een doorfietsroute is een nieuw concept voor een fietspad met weinig of geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit zorgt ervoor dat fietsers prettig kunnen doorrijden en dat ze daarmee een alternatief hebben voor de auto.

Overal voorrang

Op het nieuwe fietspad tussen Ten Boer en de stad Groningen hebben de fietsers vrijwel overal voorrang. Bovendien gaat de route over de Stadsweg door het groen en in de stad langs het Eemskanaal, als alternatief voor de drukke provinciale weg N360 en het Damsterdiep. De route is ook veiliger dan het fietspad langs de N360, die bekend stond als een van de gevaarlijkste fietspaden van Groningen.

De provincie Groningen wil uiteindelijk vijftien zogeheten doorfietsroutes rondom de stad hebben, waardoor forenzen en scholieren sneller de stad Groningen in en uit kunnen.