Oppositiepartijen maken zich zorgen om aanpak Ring Zuid

De VVD wil geen extra risico's lopen zolang er geen duidelijkheid is over extra kosten en de toekomst van het project. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden vrijdag. ​

In de krant laat Statenlid Nico Bakker (VVD) optekenen dat hij bang is dat de provincie opdraait voor oplopende meerkosten. Hij stelt dat het Rijk de opdrachtgever is, maar dat de provincie financieel verantwoordelijk is.

De aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg is al met drie jaar vertraagd. Het is nog niet duidelijk wat de kosten van de vertraging zijn en of de aannemer die kosten wil dragen.

Miljard euro

Ook de PvdA en de PVV in de Provinciale Staten willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst va het project. Ton van Kesteren (PVV) vreest zelfs dat de meerkosten kunnen oplopen tot een miljard euro.

De SP in de gemeenteraad van Groningen liet eerder al weten zich af te vragen of er wel genoeg vertrouwen is in de aannemer. Combinatie Herepoort wil tegenover het Dagblad van het Noorden nog niet reageren en laat weten dat ze later met een reactie komen.