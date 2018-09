Open Monumentendag: wat is er te doen in Groningen?

Martinitoren

Heb je er altijd al van gedroomd dat jouw favoriete nummer gespeeld wordt op het carillon van de Martinitoren, waardoor de hele binnenstad mee kan genieten? Dan heb je zaterdag je kans. In het koor van de Martinikerk staat een ‘jukebox’ waar je je mooiste nummer kunt kiezen. Er zijn ook rondleidingen op de toren en naar het carillon.

Tijd: 11.00 tot 17.00 uur

Provinciehuis

Het Provinciehuis staat deze zaterdag helemaal in het teken van kunstenaarscollectief De Ploeg. Er is een voorstelling langs de kunstwerken van De Ploeg in het gebouw, en er is een film te zien met historisch filmmateriaal van het artistieke leven in de jaren 20 in Groningen.

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Universiteitsbibliotheek

In de Universiteitsbibliotheek kan een bezoek gebracht worden aan het depot. Op de afdeling Bijzondere Collecties zijn zeldzame boeken en kaarten te bekijken die te maken hebben met het thema Europa. Er is ook een expositie van boekbanden van De Ploeg.

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Wall House

De Wall House is een architectonisch hoogstandje aan de oevers van het Hoornsemeer. De Wall House is in 1973 ontworpen als recreatiewoning voor de Amerikaanse landschapsarchitect A.E. Bye, maar werd nooit gebouwd. Dat gebeurde pas in 2001 in Groningen, naar aanleiding van de manifestatie Blue Moon. Er is een expositie te zien van fotografe Laura Hospes en beeldend kunstenaar Frank Sciarone.

Tijd: 12.00 tot 17.00 uur (za en zo)

Woonhuis Oude Ebbingestraat 45

Architectenbureau Adema houdt open huis in dit voormalige Jugendstil woonhuis, ontworpen door de bekende Groninger architect A. Th. van Elmpt. Het pand is recent gerestaureerd en bevat mooie authentieke details in Jugendstil zoals de kamers-en-suite met plafonds, tochtportaal met kleurig glas in lood en sjabloonschilderingen