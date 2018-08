Studenten Groningen hoeven niet meer te betalen voor noodopvang in tenten

De 46 studenten die al betaald hebben voor hun overnachting krijgen hun geld terug, zo heeft de Rijksuniversiteit besloten.

Internationale studenten die nog geen kamer hebben gevonden in Groningen, kunnen ervoor kiezen om in een tentenkamp of in een hotelboot in de stad te overnachten. De Groninger Studentenbond (GSb) riep vorige week onderwijsinstellingen in de stad op om het gebruik van het tentenkamp gratis te maken. De studenten zouden te veel betalen voor de noodopvang.

Een nacht op de hotelboot kost 42,50 euro voor de internationale studenten. Er wordt momenteel nog naar mogelijkheden gezocht om dit goedkoper te maken.

Wel is besloten dat de studenten voortaan per week mogen boeken. Eerder moesten zij hun plek op de boot voor een maand reserveren, waardoor zij bijna tegen de 1.300 euro per maand moesten betalen voor een plaats op de hotelboot.