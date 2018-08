Dit is er allemaal te doen tijdens Bommen Berend

Op verschillende plekken in de stad zijn activiteiten voor jong en oud. Op de Ossenmarkt is van 14.00 tot 17.00 uur een Springkussenfestival. Ook op de Reitemakersrijge zijn dinsdagmiddag allerlei kinderactiviteiten.

Aan de Kleine der A, achter de kookwinkel, is het Ontzetterras & -podium, in samenwerking met zes Rotaryclubs in en om Groningen. Er is een hapje, een drankje en live muziek.

Even verderop, aan de Hoge der A is een boeken- en platenmarkt. In de middag zijn hier ook de traditionele drakenbootraces. Elk jaar weer strijden de teams voor de titel 'snelste drakenboot racers van Groningen'.

Op het Waagplein zijn in de middag optredens van Groningse artiesten en de Vismarkt is dinsdagavond het decor van de Rabenhaupt Taptoe. Bommen Berend wordt traditioneel afgesloten met het Groots en briljant vuurwerk. Dat begint om 22.30 uur, aan de Zuiderhaven.