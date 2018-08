'RUG vraagt stafmedewerkers per mail om internationale studenten op te vangen'

Groningen Groninger Studentenbond roept op noodopvang tenten gratis te maken De Groninger Studentenbond (GSb) roept onderwijsinstellingen in Groningen op om het gebruik van noodopvang in tenten door internationale studenten gratis te maken. Volgens de GSb betalen internationale studenten die nog geen kamer hebben in Groningen, te veel geld voor de noodopvang in tenten of op de hotelboot.