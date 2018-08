Bloemen van glas naar Groninger Museum

De tentoonstelling is speciaal voor het museum samengesteld in samenwerking met de Chihuly Studio uit Seattle.

Het is de grootste museale expositie van de kunstenaar in Europa in de afgelopen 20 jaar. Opgebouwd uit zestien installaties, zowel binnen als buiten het museumgebouw, biedt Chihuly een uitgebreid overzicht van hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar.

Dale Chihuly, geboren in 1941 in Tacoma, Washington, is bekend vanwege de revolutie die hij teweegbracht in de studioglaskunst en het verheffen van de beleving van glas. Gedurende zijn vijftigjarige carrière verwierf hij bekendheid met zijn iconische glassculpturen.

Meer materialen dan glas

Glas is slechts een van de materialen die de kunstenaar gebruikt. Hij tekent en schildert ook en heeft grote installaties gemaakt met materialen als neon, ijs en Polyvitro, een plastic dat Chihuly in afzonderlijke stukken giet die lijken op glaskristallen.

Chihuly is beroemd vanwege zijn ambitieuze architectonische installaties over de hele wereld, in historische steden, musea en tuinen.

Meer dan 200 museumcollecties

Zijn werk is opgenomen in meer dan 200 museumcollecties wereldwijd, waaronder die van het Metropolitan Museum of Art in New York, het Smithsonian American Art Museum in Washington D.C. en het Corning Museum of Glass in Corning, New York.

Chihuly is in het Groninger Museum te zien van 8 december 2018 tot en met 5 mei 2019.