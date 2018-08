Studenten voorgesteld aan stad Groningen tijdens KEI-week

Groningen Organisatie KEI-week waarschuwt studenten voor blauwalg bij KEI at the Beach De organisatie van de KEI-week zet donderdag strandwachten en borden in om bezoekers van KEI at the Beach aan de Kardingerplas te waarschuwen voor blauwalg. Er geldt al enkele weken een negatief zwemadvies omdat er blauwalg in het water van de plas zit.