Bezorgdienst Uber Eats gaat bezorgen in Groningen en Haarlem

Uber Eats laat donderdag weten het bezorggebied voor het einde van het jaar te gaan uitbreiden. Volgens de bezorgdienst openden inwoners van Groningen en Haarlem al regelmatig de app om te kijken of ze maaltijden konden laten bezorgen. Dat is voor het bedrijf de reden om ook in deze twee steden te gaan bezorgen.

Het is voor het eerst dat Uber Eats in steden buiten de randstad gaat bezorgen. Uber Eats is in Nederland al beschikbaar in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Wereldwijd bezorgt de dienst in 200 steden.