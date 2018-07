Hovenier vindt rattenslang in voortuin Groningen

Dat bevestigen de Dierenambulance en het betreffende hoveniersbedrijf naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord.

De hovenier in kwestie vertelt dat hij het dier maandagochtend rond 7.30 uur vond. De man dacht eerst dat zijn collega's hem in de maling wilde nemen en een kunststof nepslang in de tuin hadden geplaatst. De hovenier realiseerde dat het dier echt was, toen hij het aantikte en de slang vervolgens wegschoot.

De man heeft het dier niet zelf gevangen, maar belde de Dierenambulance. Zij vingen de slang en brachten het naar de opvang. De Dierenambulance kon alleen bevestigen dat het gebeurd was, maar geen verdere toelichting geven.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf een rattenslang vindt tijdens werkzaamheden, meldt de hovenier. Tien jaar geleden gebeurde het ook, toevallig was dezelfde werknemer daarbij betrokken.

Gevaarlijk

Rode rattenslangen zijn wurgslangen die veelal als huisdier worden gehouden. Ze zijn nauwelijks agressief, aldus het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG), en worden tussen de 1.10 en 1.50 meter lang.

Een dorpsbewoner uit Eelde liet in 2002 vier rattenslangen vrij in zijn tuin, schrijft RTV Noord. Sindsdien werden de dieren steeds vaker gezien in de omgeving. Ook in naastliggende plaatsen doken ze op. Het is niet bekend of deze slang in Paddepoel ook daar vandaan komt.