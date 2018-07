Groningen Groningen komt met verhuurvergunning in strijd tegen huisjesmelkers Wie in Groningen een appartement of kamer wil verhuren aan studenten, heeft daar vanaf 1 januari 2019 per adres een vergunning voor nodig. Op die manier wil het gemeentebestuur wanpraktijken voor kamerverhuurders en bemiddelingsbureau’s tegengaan.