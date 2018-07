Eerste parkeerplaatsterras van Groningen geopend

Café Bramble is momenteel het enige café in de stad dat daar toestemming voor heeft gekregen, maar waarschijnlijk niet voor lang. De gemeente is namelijk met nog twee andere cafés in gesprek.

Het gaat om een proef die nog de hele zomer duurt. Volgens de gemeente leidt het terras nu al tot positieve reacties in de buurt en wordt het gezien als een waardevolle toevoeging aan de openbare ruimte.

Het terrasvlonderbeleid in Rotterdam was vorig zomer voor de fracties van D66 en VVD aanleiding het college te vragen of het ook in Groningen mogelijk zou zijn voor horecaondernemers om in de zomermaanden hun terras te vergroten op aangrenzende parkeerplaatsen.