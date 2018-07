Tijdelijke weg langs Ring Zuid open voor verkeer

Groningen Gemeente start met vervangen van gele steentjes in binnenstad De gemeente is dinsdag begonnen aan het vervangen van bijna 120.000 vierkante meter aan gele steentjes in de binnenstad van Groningen. De Poststraat, een zijstraatje van de Broerstraat, is als eerste aan de beurt. De nieuwe steentjes zijn een stuk stroever dan de vorige variant.