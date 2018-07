Weekend in Groningen: foodfestival en Zeldzaam Mooie Markt

Culinaire Verleiding

Lekkerbekken moeten komend weekend in het Noorderplantsoen zijn. Het park is van 6 tot en met 8 juli namelijk het decor van foodfestival De Culinaire Verleiding. Rondom de fonteinvijver staat het dan helemaal vol met foodtrucks, eetkraampjes en terrasjes, met lekkerijen als fingerfood en streetfood, Surinaamse roti, Hollandse runderstoofpot en zoete happen als flensjes of wafels. De organisatie belooft dan ook ‘een culinaire happening voor foodliefhebbers, fijnproevers en kookgekken.’

Bezoekers kunnen bovendien meedoen aan verschillende (culinaire) workshops, er is muziek en voor de jongste bezoekertjes is er vermaak.

Waar: Noorderplantsoen

Wanneer: 6 tot en met 8 juli

Prijs: gratis

Zeldzaam Mooie Markt

Op de Vismarkt is aankomende zondag de elfde editie van de Zeldzaam Mooie Markt. Op de markt zijn allerlei unieke, originele en handgemaakte spulletjes te koop, maar ook vintage- en retro artikelen. De markt bestaat uit zo’n honderd kraampjes. Kunstenaar Oscar Prinsen zorgt met een koffer vol oude vinyl singletjes voor de muzikale omlijsting; jukebox, soul, funk, disco, Franse chansons, jazzy en pop komen voorbij.

Waar: Vismarkt

Wanneer: 8 juli

Prijs: gratis

KardingeRun

De KardingeRun is een mudrace/obstacle run voor echte bikkels. Er zijn vier verschillende routes: van 5, 8, 12 en 16 kilometer. De routes lopen door het bijzondere natuur- en recreatiegebied Kardinge in Groningen. Onderweg stuiten de deelbemers op spectaculaire hindernissen met water, modder en andere obstakels. Ook de Kardinge Mountain is onderdeel van het uitdagende parcours. Zondag staat de Familie Run op het programma. Ouders kunnen dan met hun kind(eren) het parcours van 5 kilometer afleggen.

Waar: Vertrek bij Sportcentrum Kardinge

Wanneer: 7 en 8 juli

Prijs: vanaf €37,50

Stadswandeling door Groningen

Een historische rondleiding en verteltheatervoorstelling in één: dat is de Storytrail stadswandeling Groningen. Verhalenverteller Johannes van theatergezelschap Stadsavonturen trekt zondagmiddag 8 juli door de binnenstad van Groningen om onderweg de mooiste verhalen uit het rijke verleden van de stad te vertellen. Verhalen over de helden en schurken die de stad bevolkten, lang vergeten sagen en geheime legenden. Verteller Johannes gaat samen met de deelnemers op zoek naar die verborgen schatten uit de stadsgeschiedenis. Met passie en humor brengt hij het verleden tot leven.

De voorstelling duurt 1,5 uur en speelt zich af over 1,5 kilometer.