Tijdelijke weg noordbaan vanaf maandag in gebruik

De tijdelijke weg wordt komend weekend geasfalteerd en aangesloten op de ringweg. Daarom is de noordbaan van de ring van vrijdagavond tot en met maandagochtend vroeg deels dicht.

De tijdelijke weg loopt vanaf het Europaplein tot aan het Julianaplein. Voorlopig gaat alleen het verkeer in westelijke richting over deze weg rijden. Dat is dus het verkeer vanaf het Europaplein richting Julianaplein. Voor dit verkeer zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. De op- en afrit bij de Hereweg blijven bestaan.

In de zomer blijft de tijdelijke weg open en wordt de rest van de ringweg gestremd. Na de zomervakantie gaat ook het verkeer in de andere richting over de tijdelijke weg rijden. Daarna kan de huidige zuidbaan van de ringweg worden afgebroken.