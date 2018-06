Groningen Ex-cliënten Beschermd Wonen binnen drie maanden in eigen woonruimte Groningse cliënten uit instellingen voor Beschermd Wonen en Opvang die in staat zijn om zelfstandig te wonen moeten binnen drie maanden eigen woonruimte hebben. Dat is vastgelegd in het convenant ‘Huisvesting (ex)-cliënten Beschermd Wonen en Opvang’.