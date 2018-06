Aangifte bij winkeldiefstallen in Groningen op meer dan 90 procent

Sinds 2013 is er een flinke stijging van dit percentage, blijkt uit cijfers die LocalFocus bij de politie heeft opgevraagd. In 2013 stond het aantal aangiftes nog op 81,7 procent, waarna het langzaam steeg naar 92,2 procent in 2017.

Het totaal aantal geregistreerde winkeldiefstallen stond vorig jaar op 991. In 2016 waren dat er 1005.

Landelijk wordt van twee derde van het aantal winkeldiefstallen aangifte gedaan. In 2017 werden er ruim 37 duizend winkeldiefstallen gepleegd, waarvan in 25 duizend gevallen aangifte werd gedaan. In Amsterdam komt het aantal aangiftes niet uit boven de 20 procent.

De politie denkt dat de afname komt doordat "de diefstallen op een andere manier worden afgehandeld", meldt LocalFocus. Volgens Detailhandel Nederland zouden winkeliers "steeds minder heil zien in het doen van aangifte".