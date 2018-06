Jouke de Vries benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter RUG

De Vries is momenteel decaan van Campus Fryslân, de RUG-faculteit in Leeuwarden.

Op de vacature van bestuursvoorzitter kwamen tientallen sollicitaties binnen. Daaruit zijn acht gegadigden gekozen: vier mannen en vier vrouwen. Na twee gespreksrondes met deze overgebleven kandidaten, koos de sollicitatiecommissie unaniem voor De Vries, aldus de RUG. Zijn voordracht kon vervolgens rekenen op de steun van zowel de Raad van Toezicht als de Universiteitsraad.

De Vries was hoogleraar Bestuurskunde in Leiden en decaan van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Onder zijn leiding werd deze dependance een groot succes. Hij is op dit moment hoogleraar Governance & Public Policy aan de RUG en decaan van de Campus Fryslân.

Volgens de RUG beschikt De Vries over een erg goed netwerk. Zowel in Den Haag, als in in het Noorden van het land. De Vries zegt in een eerst reactie "zeer trots en vereerd" te zijn dat hij leiding mag gaan geven aan de Rijksuniversiteit Groningen.