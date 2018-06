Stad Groningen krijgt vierhonderd elektrische laadpalen

Maandagmiddag onthulden de gedeputeerde Nienke Homan en Fleur Gräper van Groningen en wethouder Paul de Rook van Groningen symbolisch een nieuwe laadpaal bij het Van der Valk-restaurant bij Hoogkerk, samen met de gedeputeerden Tjissse Stelpstra van Drenthe.

In totaal hebben de provincie Groningen en Drenthe duizend laadpalen besteld. Van deze laadpalen komen er 300 in Drenthe, 300 in de provincie Groningen en 400 in de gemeente Groningen. Het is de bedoeling dat de palen tussen 2019 en 2022 worden geplaatst.

Volgens gedeputeerde Homan is de aanschaf van de duizend laadpalen bedoeld om de "kip of ei" discussie te beeindigen. Die houdt volgens haar in dat mensen niet elektrisch gaan rijden omdat er geen laadpalen zijn, maar dat anderzijds organisaties geen laadpalen kopen omdat er geen elektrische auto’s zijn.