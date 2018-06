Gemeente presenteert plannen voor nieuwe Oosterpoort

De huidige Oosterpoort is verouderd en te klein. Daarom onderzoekt de gemeente Groningen op toekomstbestendige oplossingen. Eén van de mogelijkheden is om op de plek van het huidige DOT een nieuwe Oosterpoort te bouwen, en daarin ook een extra grote pop-zaal te bouwen. Dat onthult Dagblad van het Noorden vrijdag.

De kwestie van de verplaatsing was donderdag aan de orde in een besloten raadscommissie. Daar werden de mogelijkheden voor een nieuwe Oosterpoort gepresenteerd. Eén van de mogelijke nieuwe locaties is het DOT. Eigenaar Bos&Bos Catering heeft een erfpachtcontract dat over zeven jaar afloopt.

Braakliggend terrein achter nieuwe Hoofdstation

Op dit moment is er ook nog een andere locatie in beeld, namelijk het nu nog braakliggende terrein achter het hoofdstation. De gemeenteraad zal een knoop moeten doorhakken over de vraag welke locatie het zal worden.

In elk geval is een grote popzaal in de nieuwe cultuurzaal een van de grote wensen. In de huidige zaal is plaats voor 1800 mensen, maar elders in Nederland zijn inmiddels veel grotere zalen.