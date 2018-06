Groningen Oppositie dringt aan op terugdraaien uitstel versterkingsadvies Groningen Oppositiepartijen dringen er donderdagmiddag bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op aan diens beslissing om 1.588 versterkingsadviezen in de provincie Groningen uit te stellen terug te draaien. Huizen moeten in de regio worden vestevigd door de bevingsschade vanwege de gaswinning. De bewindsman is dit niet van plan.