Groningen Achtergrond Groningers zitten 'boven op besluiten Wiebes' na vertrek NCG Bussen vol Groningers rijden donderdag richting Den Haag om het debat bij te wonen over onder meer de gepauzeerde versterkingsoperatie en het vertrek van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het doel is onvrede uiten over de gang van zaken en boven op de besluiten zitten van minister Eric Wiebes (Economische Zaken).