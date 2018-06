Bronzen hoofd Ben Feringa wordt geplaatst in Academiegebouw

Het beeld is een kopie van de 'bronzen kop' die vorig jaar werd bijgezet in de eregalerij van het ministerie van OCW in Den Haag. "We vonden het zo’n mooi ding dat we gevraagd hebben of we een kopie in ons Academiegebouw konden plaatsen", aldus een woordvoerder van de RUG.



Het bronzen beeld, dat gemaakt is met behulp van een 3D-scanner, wordt donderdag onthuld door de directeur van het Groninger Museum, Andreas Blühm.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook het boek 'Echt Nano' gepresenteerd, van schrijver Martijn van Calmthout. In dit boek, waarin Van Calmthout de lezer meeneemt in de wereld van de nanotechnologie, spelen Feringa en zijn mede-Nobellaureaten, Sir James Fraser Stoddart en Jean-Pierre Sauvage, een belangrijke rol.