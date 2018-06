Minister Wiebes maandagmiddag naar Groningen voor spoedberaad

Het provinciebestuur en de colleges van tien Groningse gemeenten stelden vrijdag in een brandbrief aan de minister dat hij zich niet aan zijn afspraken hield en eisten daar een snelle uitleg over.​

In die brief geven de bestuurders aan erg geschrokken te zijn van de gang van zaken vorige week. Het opstappen van Hans Alders is volgens hen ‘als een mokerslag ingeslagen’.

Daarnaast leidt het verslag van een gesprek tussen de Nationaal Coördinator, het ministerie van Economisch Zaken en de NAM en Alders tot grote zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie. Zo zou het Rijk ondanks eerdere afspraken toch een belangrijke rol voor de NAM zien en zou de rol van de regio juist minder groot worden.

Met zijn snelle bezoek aan Groningen komt Wiebes in ieder geval tegemoet aan de oproep tot spoedberaad van de Groningse bestuurders. In hoeverre hij daarin de onrust en de ontevredenheid bij het provinciebestuur en de colleges van b en w kan wegnemen, zal later vandaag moeten blijken. ​