Groningen Provinciebestuur eist spoedberaad in brandbrief aan minister Wiebes Het Groningse provinciebestuur en de gemeentebesturen van tien Groningse gemeenten hebben vrijdagavond een brandbrief aan minister Wiebes van Economische Zaken gestuurd. Daarin eisen ze een spoedoverleg met de minister over de impasse die deze week ontstond over de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.