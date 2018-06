Schilderij wereldberoemde ontdekkingsreiziger naar Groninger Museum

Het schilderij stamt uit 1637, toen Tasman al kapitein bij de VOC was, maar nog geen bekende ontdekkingsreiziger. Dankzij de National Gallery of Australia en National Library of Australia, de gemeente Grootegast en Singapore Airlines is het schilderij nu ‘thuis’ in Groningen.

Het werk wordt vanouds toegeschreven aan schilder Jacob Gerritsz Cuyp (Dordrecht 1594 - ca 1651 Dordrecht). Het schilderij heeft een lange reis achter de rug en komt uit Australië, het land dat Tasman als een van de eerste ontdekkingsreizigers in kaart heeft gebracht.

Het doek wordt door de eigenaren, de National Gallery of Australia en National Library of Australia in Canberra, voor het eerst voor een langere periode (een half jaar) uitgeleend.

Tasmanië

Abel Tasman werd in 1603 in Lutjegast (nu Gemeente Grootegast) geboren en werd zeeman.

Hij nam dienst bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie en kreeg tweemaal het bevel over een ontdekkingsreis naar het toen nog onbekende Zuidland ofwel Australië.

Op de eerste reis werden Nieuw Zeeland en het naar hem vernoemde Tasmanië ontdekt.