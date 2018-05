Wielermeerdaagse vindt alsnog hoofdsponsor

De Rabobank was jaren verbonden aan het evenement, maar haakte na vorig jaar af. Het bedrijf Amysoft uit Leek is er nu ingestapt, waardoor het evenement ruim een maand voor de eerste koers definitief zekerheid heeft over het doorgaan ervan.

De nieuwe sponsor krijgt alle ruimte. De naam wordt aan het wielerevenement verbonden en is tevens sponsor van de gele leiderstrui. Wel is het zo dat het slechts vier dagen koers is. In het verleden was het altijd een zesdaagse.

De Wielermeerdaagse begint op zondag 1 juli met de traditionele openingsetappe in Peize. Een dag later is Nieuw-Roden aan de beurt. Vervolgens gaat het op woensdag verder in Zevenhuizen en is de finale op zaterdag 7 juli in De Wilp.