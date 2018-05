Woningen Corpus den Hoorn zonder water door kapotte leiding

In de Groningse wijk Corpus den Hoorn is een waterleiding gesprongen. Volgens het Waterbedrijf Groningen komt daardoor bij 222 huishoudens geen of minder water uit de kraan. De verwachting is dat het lek rond 14.30 uur gerepareerd is.

De straten die door de gesprongen leiding zonder water zitten, zijn de Boerhaavelaan, Pasteurlaand, Paracelsusstraat, Hippocrateslaan, Laan Corpus den Hoorn, Semmelweisstraat en Donderslaan.

Als de reparatie is afgerond kan er nog even troebel water uit de kraan komen. Volgens het Waterbedrijf is dit echter niet schadelijk voor de gezondheid en zal het troebele water na ongeveer een half uur uit de hoofdleidingen verdwenen zijn.