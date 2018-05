Openbaar Ministerie eist drieënhalf jaar cel tegen aanvaller Sterrebos

De verdachte in de zaak is een 44-jarige voormalig tbs'er. Hij kreeg eerder een tbs-maatregel opgelegd voor het medeplegen van moord. Vijf maanden voor het incident bij Sterrebos werd zijn tbs onder voorwaarden beëindigd.

De vrouw werd in november 2016 ter hoogte van de Papiermolenlaan bij het Sterrebos aangevallen door een man toen ze op het trottoir liep. De man zwaaide met een mes en gooide haar op de grond, waarna hij haar meerdere keren sloeg.

De vrouw wist het alarmnummer te bellen door in haar jaszak de cijfers in te toetsen. De meldkamer kon zo haar telefoon lokaliseren. Omstanders reageerden op hulpgeroep van de vrouw, waarop de dader het Sterrebos in vluchtte.

Het slachtoffer is een politieagente die op het moment van de aanval niet in functie was. Sinds de aanval doet de vrouw niet meer hetzelfde politiewerk. Ze werkt niet meer op straat, maar vanuit kantoor. Ook moest ze door het opgelopen trauma haar studie onderbreken. Ze raakte zwaargewond bij de aanval.

De uitspraak in de zaak is op 8 juni.

