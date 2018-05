Grote stroomstoring legt deel Groningen tijdelijk plat

Volgens een woordvoerder van Enexis is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. "We weten wel dat het systeem in de beveiliging is gesprongen", aldus de zegsman. "Daardoor is op veel plekken de stroom preventief uitgeschakeld. Gelukkig konden we het net op veel plekken binnen vijftien minuten weer inschakelen."

In de omgeving van de Bieslookstraat en het Koerspad zitten momenteel nog tweehonderd mensen zonder stroom. Enexis kan niet zeggen hoe lang dat gaat duren.

Onder andere de DUO en het hoofdkantoor van Enexis, de beheerder van het stroomnet, zaten zonder stroom. Ook het UMCG had last van de storing. Noodaggregraten zouden daar zijn ingeschakeld.



De website van Enexis was even niet bereikbaar. Mogelijk had dat iets te maken met de stroomstoring.

