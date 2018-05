Sterke stijging aantal toeristische overnachtingen

In 2016 verwelkomen hotels, campings en Bed & Breakfast in en rond de stad een kleine half miljoen gasten. Dat is een stijging van 100.000 overnachtingen ten opzichte van 2012.

Volgens de gemeente blijven ook steeds meer toeristen overnachten in een woning die wordt verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb. De gemeente gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om via Airbnb toeristenbelasting te heffen. Dit omdat het meer informatie geeft over het aantal overnachtingen in de stad.