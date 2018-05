'College kijkt naar toeristenbelasting op Airbnb'

Daarnaast wil de gemeente in kaart brengen hoeveel woningen via platforms als Airbnb worden geboekt, meldt het Dagblad van het Noorden.

In hotels, campings, hostels en b&b’s zijn toeristen verplicht om toeristenbelasting te betalen, voor Airbnb geldt dat in Groningen nog niet. De wetgeving rond de woningverhuursite verschilt per plaats.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat in 2016 83 adressen in Groningen geregistreerd stonden als Airbnb, waar in totaal 4425 overnachtingen plaatsvonden.