Groningen Groningen heeft tekort aan kelners en koks volgens UWV De horeca in Groningen kampt met personeelstekorten. Vooral vacatures voor koks en kelners zijn lastig te vullen. In 2017 waren er in Groningen 1200 vacatures voor horecapersoneel. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het UWV.