Drone stort neer bij Gronings kinderdagverblijf en raakt peuter

De bestuurder van de drone was door onbekende oorzaak de macht over het apparaat verloren waardoor het neerstortte, meldt de politie vrijdag tegenover NU.nl.

Een woordvoerder benadrukt dat de peuter geen zware verwondingen overhield aan het incident. ''Maar de peuter is er niet helemaal ongeschonden uitgekomen. Het is bij ons niet bekend wat het letsel is.''

Bij de zoektocht naar de eigenaar van de drone kreeg de politie hulp uit onverwachte hoek. De bestuurder, die op zoek was naar zijn neergestortte apparaat, had een oproep op social media geplaatst waarin hij vroeg of iemand zijn drone had gezien. ''Een plus een is twee, dachten we toen we de oproep zagen.''

Proces verbaal

Agenten bezochten de man om hem te vragen of de neergestortte drone inderdaad van hem was. Hij bevestigde dat en vertelde dat hij niet wist dat het toestel een peuter had geraakt.

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. ''Omdat hij boven de bebouwing had gevlogen en omdat hij een mens in gevaar had gebracht.'', verklaart de woordvoerder.

'Wijze les'

Hij acht de kans op vervolging groot. ''Wat hij deed is simpelweg verboden. Daar staat een straf op.''

''Dit incident laat zien dat veel mensen die een drone aanschaffen niet weten wat de regels zijn'', zegt de woordvoerder. ''Je kunt niet zomaar een drone de lucht in laten. Ik hoop dat dit een wijze les is voor andere mensen.''